В Хабаровском крае девушка украла украшения у своей бывшей приемной семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вяземском районе в полицию обратилась жительница села Отрадное. Она написала заявление о пропаже ювелирных украшений.

- Были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В итоге, задержали 19-летнюю девушку. Это ее первое задержание, ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось позже, девушка является приемной дочерью потерпевшей. Она пришла в гости и украла золотые украшения. Все ювелирные изделия девушка отдала в ломбард. Полученные 60 тысяч успела потратить до задержания.

- На девушку возбуждено уголовное дело по второй части статьи 158 УК РФ – «Кража». Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет, - добавили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде.