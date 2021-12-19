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Общество19 декабря 2021 7:00

Новогодние салаты приготовили осужденные в Хабаровском крае

Победители конкурса получили грамоты и сладкие подарки
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Осужденные Хабаровского края поучаствовали в конкурсе на лучший новогодний салат. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Осужденные Хабаровского края поучаствовали в конкурсе на лучший новогодний салат. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае в исправительной колонии строгого режима №13 прошел конкурс на лучший новогодний салат. Такое соревнование проходит ежегодно во всех исправительных учреждениях региона.

- Мужчины приготовили салаты из распространенных ингредиентов: кальмаров, овощей и колбасы. Все блюда были заправлены майонезом, некоторые из них были украшены отварным яйцом, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Осужденные охотно принимали участие в конкурсе. Победителей наградили грамотами и сладкими подарками.