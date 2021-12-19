Хабаровчанин украл брендовую сумку из бутика модных аксессуаров

35-летнему мужчине грозит пять лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли кражу из бутика модных аксессуаров. Неизвестный украл дамскую сумочку, стоимостью 29 тысяч рублей. Владельцы павильона, расположенного в торговом комплексе по улице Пионерской, обратились в полицию.

Полицейские нашли 35-летнего хабаровчанина, благодаря записям с видеокамер. Похищенную сумку мужчина продал незнакомцу. На вырученные деньги купил алкоголь.

- На хабаровчанина заведено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ – «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции предполагают, что мужчина может быть причастен к другим хищениям из торговых павильонов в Центральном и Индустриальном районах краевой столицы. Сейчас полицейские занимаются проверкой этого предположения.