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Общество19 декабря 2021 9:00

В Хабаровском крае осужденные женщины связали рукавицы и носки для нуждающихся

Поучаствовать в акции «Согреть = спасти» заключенным предложила Хабаровская епархия
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Осужденные женщины связали рукавицы и носки для нуждающихся. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Осужденные женщины связали рукавицы и носки для нуждающихся. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Пятнадцать осужденных женщин поучаствовали в акции «Согреть = спасти». Они связали теплые носки и рукавицы для бездомных. На связанных теплых аксессуарах красуются собаки хаски, различные цветы и снежинки.

- Предложение принять участие в акции поступило от социального отдела Хабаровской епархии. В исправительную колонию было передано 20 килограммов пряжи. Из нее получилось связать 80 пар рукавиц и 80 пар теплых носков, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Связанные изделия переданы на гуманитарный склад епархии. Далее их раздадут нуждающимся людям.