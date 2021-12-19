В Хабаровском крае осужденные женщины связали рукавицы и носки для нуждающихся

Осужденные женщины связали рукавицы и носки для нуждающихся. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Пятнадцать осужденных женщин поучаствовали в акции «Согреть = спасти». Они связали теплые носки и рукавицы для бездомных. На связанных теплых аксессуарах красуются собаки хаски, различные цветы и снежинки.

- Предложение принять участие в акции поступило от социального отдела Хабаровской епархии. В исправительную колонию было передано 20 килограммов пряжи. Из нее получилось связать 80 пар рукавиц и 80 пар теплых носков, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Связанные изделия переданы на гуманитарный склад епархии. Далее их раздадут нуждающимся людям.