В ЕАО сторож получил ожоги, спасая свою сторожку

Здание выгорело полностью, а мужчину доставили в больницу Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области 18 декабря горела сторожка. Происшествие произошло в Биробиджане.

Очевидец вызвал пожарных и разбудил сторожа, чтобы тот мог спастись. Затем двое мужчин самостоятельно принялись тушить пожар. К приезду пожарных сторожка была полностью охвачена огнем.

- Пожар тушили восемь сотрудников пожарно-спасательной части №8, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Сторожка выгорела по всей площади, от здания ничего не осталось. Во время самостоятельного тушения пожара сторож получил термические ожоги. Мужчина был доставлен в больницу.

Предварительная версия причины происшествия – несоблюдение требований безопасности при пользовании печью.