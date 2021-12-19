В Хабаровске 20 декабря ожидается до -17 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчанам 20 декабря по-прежнему холодно. По прогнозу ГУ МЧС, в столице региона днем ожидается до -17 градусов. Ночью до -25. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

На юге края без осадков. Столбики термометров покажут днем от -22 до -17 градусов. Ночью от -30 до -23. Западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -28 до -10 градусов днем и до -40 ночью. Скорость западного ветра составит от 4 до 10 метров в секунду. Обойдется без осадков.

В северных районах преимущественно без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -40 до -22 градусов. Днем от -30 до -17 градусов. Ветер западный, 4-14 метров в секунду с усилениями до 20 метров.

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