В Хабаровском крае наблюдается тенденция по снижению числа заболевших ковидом
Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 477 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключен 91 человек
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 282, в Советско-Гаванском районе - 63, в Хабаровском - 60. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.
- Выздоровели 470 жителей края за 24 часа. Пять человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 490.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 119 696 случаев заболевания коронавирусом;
105 387 человек выздоровели;
13 138 находятся на лечении (2277 в стационаре, амбулаторно 10 861);
Скончался 1171 человек.
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