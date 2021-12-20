В Хабаровском крае наблюдается тенденция по снижению числа заболевших ковидом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 477 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключен 91 человек

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 282, в Советско-Гаванском районе - 63, в Хабаровском - 60. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 470 жителей края за 24 часа. Пять человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 490.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 119 696 случаев заболевания коронавирусом;

105 387 человек выздоровели;

13 138 находятся на лечении (2277 в стационаре, амбулаторно 10 861);

Скончался 1171 человек.

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