В Хабаровске произошло лобовое столкновение двух иномарок Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске лоб в лоб столкнулись две иномарки. По информации городской Госавтоинспекции, один из водителей не справился с управлением.

Авария произошла 19 декабря около полудня в районе дома 13Б по улице Руднева.

- Водитель Toyota Funcargo не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с транспортным средством Honda Airwave, движущимся во встречном направлении, - рассказали в ведомстве.

У виновника аварии в итоге оказались сломаны ребра, а также им были получены другие незначительные травмы.

Женщина за рулем второго авто не пострадала.

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