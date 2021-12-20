Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 5%

Объем средств физических и юридических лиц составил 113,6 миллиарда рублей (+3%).

Корпоративный кредитный портфель по итогам периода превысил 67,6 миллиарда рублей. Из них 21 миллиард рублей пришелся на кредиты среднему и малому бизнесу (+4%). Дополнительно три миллиарда рублей составил гарантийный портфель в этом сегменте, он увеличился на 18%. Ресурсы предприятий выросли на 5%, до 36,6 миллиарда рублей. Более половины портфеля - 20 миллиардов рублей - сформировано средствами предприятий среднего и малого бизнеса, здесь динамика выше - 15%.

Портфель кредитов частных клиентов ВТБ в Хабаровском крае за отчетный период увеличился на 18% и достиг 49,1 миллиарда рублей. Опережающими темпами росли кредиты наличными: на 21%, до 23,8 миллиарда рублей. Активную динамику продемонстрировал ипотечный портфель, превысив 23,1 миллиарда рублей (+15%). Средства частных клиентов составили 77 миллиардов рублей (+2%).

За девять месяцев ВТБ предоставил жителям региона в 1,5 раза больше кредитов, чем годом ранее – 19,2 миллиарда рублей. Из них кредиты наличными составили 11,9 миллиарда рублей (рост в 1,7 раза), объем ипотечных займов вырос на 14% и составил 7,3 миллиарда рублей.

- Драйвером роста корпоративных показателей ВТБ в регионе стал средний и малый бизнес. Значимые доли в структуре портфеля кредитов данного сегмента формируют строительная отрасль, ритейл, горнодобывающая промышленность и пищепром - они развиваются несмотря на непростые экономические условия. Мы будем и дальше участвовать в реализации главных задач развития краевого предпринимательства, в том числе предоставлять необходимые меры поддержки. В розничном сегменте отмечу новый импульс в развитии программы дальневосточной ипотеки: после «обнуления» ставки в ВТБ он увеличился 2,5 раза, - прокомментировал Евгений Орлов, вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае.

По словам вице-президента, в отчетном периоде банк уделил большое внимание работе со старшим поколением, предложив им специальные условия при переводе пенсий в ВТБ, а также бесплатную страховку от мошеннических действий.