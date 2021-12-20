На работу управляющих компаний могут пожаловаться жители Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае действует горячая линия главного управления регионального госконтроля. Жители региона могут подать жалобы на работу управляющих компаний. Так, накануне инспекторы помогли решить проблемы комсомольчан сразу по двум адресам.

По адресу улица Аллея Труда, 59 не закрывалась дверь подъезда. Управляющая компания (УК) не отреагировала на жалобы жильцов дома, из-за чего им пришлось обращаться напрямую в жилинспекцию. Инспекторы заставили УК устранить поломку. А по улице Юбилейной, 4/3 остановился ремонт межпанельных швов. Инспекторам вновь пришлось вмешаться в ситуацию.

- В обеих ситуациях виновником оказались УК. На Аллее Труда доводчик двери заменили в день обращения. А на улице Юбилейной оперативно возобновили ремонтные работы и даже завершили их. Данные ситуации доказывают, что в случаях если УК не реагируют, необходимо срочно обращаться в жилинспекцию. Это касается и аварийных ситуаций, - рассказал Олег Кустов, заместитель начальника управления жилищного надзора.

До сих пор есть проблемы с уборкой дворов от снега и наледи. Например, в Хабаровске с такой проблемой в жилинспекицю обратились жители домов №20 на Уссурийском бульваре и №71А по улице Краснореченской. В Комсомольске-на-Амуре с такой проблемой обратились жильцы дома №57/2 с проспекта Победы. УК получили поручение устранить все нарушения.

Напомним, что по всем вопросам можно обратиться в орган государственного жилищного надзора по адресу: Хабаровск, Амурский бульвар, 43. Заявления принимаются в специальный ящик, установленный в холле. Кроме того, обратиться можно по номеру 8 (4212) 40-23-40 (круглосуточно), а также в директ аккаунта @krgkl.khv в Instagram.

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