Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю рассказала об изменениях правого законодательства для иностранных граждан

Полковник полиции Марина Довгий сообщает, что с 29 декабря 2021 года в силу вступает федеральный закон №274-ФЗ, которым вводится обязательное медицинское освидетельствование, дактилоскопическая регистрация, фотографирование иностранных граждан и выдача документа, подтверждающего прохождение указанных процедур.

В соответствии с требованиями законодательства пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию обязаны иностранные граждане, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, а также в целях осуществления трудовой деятельности.

В течение 30 календарных дней с даты въезда в страну пройти процедуру дактилоскопии обязаны: иностранные граждане, прибывшие в Россию в целях осуществления трудовой деятельности (в том числе граждане ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия), прибывшие для монтажных работ и наладки оборудования), а также обращающиеся с заявлением о выдаче патента или получения разрешения на работу.

В течение 90 календарных дней с даты въезда в Россию процедуру проходят иностранные граждане, прибывшие в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней.

Однако, по словам начальника УВМ УМВД России по Хабаровскому краю, есть и исключения. Это граждане Республики Беларусь, должностные лица международных организаций, которые въехали со служебными целями, и члены их семей, руководители дипломатических представительств и консульств на территории России, лица, не достигшие возраста шести лет.

Важно отметить, что до прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранные граждане обязаны пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ. Также определяется наличие потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Медицинское освидетельствование необходимо пройти в медорганизациях, находящихся на территории Российской Федерации.

После прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранным гражданам выдается соответствующий документ.

Если иностранный гражданин не выполнит все вышеуказанные процедуры, то срок его пребывания сокращается, и он обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Также сотрудники полиции предупреждают, что при уклонении от выезда иностранный гражданин подлежит депортации, а также в случаях, предусмотренных пунктом 23 статьи пятой федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в отношении таких граждан принимается решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.