19-летняя наркоманка убила соседку по комнате в реабилитационном центре Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске вынесен приговор 19-летней девушке, которая в реабилитационном центре для людей с наркотической и алкогольной зависимостью насмерть забила ножом соседку по комнате. Об этом сообщили в региональном следкоме.

- Вечером 28 июня текущего года одна из клиенток нанесла другой не менее шести ударов кухонным ножом в область грудной клетки и бедра, в результате чего девушка скончалась, - пояснила представитель ведомства Дарья Немцева.

На допросе пациентка центра заявила: соседка ее достала, а так как без запрещенных веществ у нее случались приступы агрессии, она выместила свою злость на девушке.

Решением суда постоялица центра ближайшие восемь лет проведет в колонии общего режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.