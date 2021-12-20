19-летняя наркоманка убила соседку по комнате в реабилитационном центре Хабаровска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске вынесен приговор 19-летней девушке, которая в реабилитационном центре для людей с наркотической и алкогольной зависимостью насмерть забила ножом соседку по комнате. Об этом сообщили в региональном следкоме.
- Вечером 28 июня текущего года одна из клиенток нанесла другой не менее шести ударов кухонным ножом в область грудной клетки и бедра, в результате чего девушка скончалась, - пояснила представитель ведомства Дарья Немцева.
На допросе пациентка центра заявила: соседка ее достала, а так как без запрещенных веществ у нее случались приступы агрессии, она выместила свою злость на девушке.
Решением суда постоялица центра ближайшие восемь лет проведет в колонии общего режима.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;