В Хабаровском крае продлят срок выплат детских пособий Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае получатели детских пособий смогут продлить период выплат в беззаявительном порядке. Такое решение коснется тех родителей, у которых срок выплаты пособий истек с 1 декабря.

- Детские пособия будут выплачиваться до 1 июня следующего года. Власти сами продлят срок выплаты. Я дал такое распоряжение, чтобы снизить риски заболеваемости COVID-19, - сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Напомним, краевое детское пособие выплачивается одному из родителей малоимущей семьи, пока ребенок не достигнет 16-ти лет. Но если, достигнув этого возраста, ребенок продолжает учиться, то выплаты продлевают до конца обучения, но не более, чем до 18 лет.

В этом году сумма детского пособия составила 16222 рубля. Такая сумма выплачивается родителям из более, чем 36 тысяч семей края.