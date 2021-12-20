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Общество20 декабря 2021 5:30

В Хабаровском крае продлят срок выплат детских пособий

В этом году сумма выплаты для малоимущих семей составила 16222 рубля
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае продлят срок выплат детских пособий

В Хабаровском крае продлят срок выплат детских пособий

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае получатели детских пособий смогут продлить период выплат в беззаявительном порядке. Такое решение коснется тех родителей, у которых срок выплаты пособий истек с 1 декабря.

- Детские пособия будут выплачиваться до 1 июня следующего года. Власти сами продлят срок выплаты. Я дал такое распоряжение, чтобы снизить риски заболеваемости COVID-19, - сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Напомним, краевое детское пособие выплачивается одному из родителей малоимущей семьи, пока ребенок не достигнет 16-ти лет. Но если, достигнув этого возраста, ребенок продолжает учиться, то выплаты продлевают до конца обучения, но не более, чем до 18 лет.

В этом году сумма детского пособия составила 16222 рубля. Такая сумма выплачивается родителям из более, чем 36 тысяч семей края.