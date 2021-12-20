В Хабаровском крае шесть тысяч представителей коренных малочисленных народов зарегистрировались в федеральном реестре Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край стал лидером по регистрации коренных малочисленных народов в федеральном реестре. В регионе проживают народы Севера, Дальнего Востока и Сибири. В этом году свыше шести тысяч человек подали заявки на включение в реестр. Более половины из них обращались в МФЦ.

- Для зарегистрированных в федеральном реестре людей упрощается система получения льгот, которые предусмотрены законодательством, - пояснил Александр Леонтьев, и.о. министра природных ресурсов края.

Меры поддержки и права на традиционное природопользование с 7 февраля следующего года будут предоставляться коренным народам на основе сведений из федерального списка.

КОНКРЕТНО

Номер телефона для справок (по поводу включения в федеральный реестр) – 8(4212) 30-85-71.