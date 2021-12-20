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Происшествия20 декабря 2021 6:30

Фальшивые паспорта продавали злоумышленники в Хабаровском крае

Прокуратура Железнодорожного района подала иск в суд
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Прокуратура Железнодорожного района подала иск в суд

Прокуратура Железнодорожного района подала иск в суд

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В интернете обнаружено шесть сайтов, на которых желающие могут купить фальшивый паспорт гражданина РФ. Сотрудники прокуратуры обратили внимание на эти противоправные действия.

- Прокуратура Железнодорожного района подала исковые заявления в суд. Размещаемая информация должна быть признана запрещенной к распространению на территории страны, - пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, за подделку паспорта предусмотрена уголовная ответственность.