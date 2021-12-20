Главную елку начали украшать на площади Ленина в Хабаровске

Высота новогоднего дерева достигает 20 метров. Фото: скриншот из видео

В краевой столице наряжают главную елку на площади Ленина. Ее высота составляет 20 метров.

- На елке будут висеть шары в цветах российского флага. Также елку украсят игрушки, изготовленные детьми, - рассказала Алина Стебнева, и.о. председателя комитета по делам молодежи.

Ключевой тематикой оформления главной площади города в этом году стал сам Хабаровский край. Хабаровчане, решившие прогуляться по площади, увидят региональные символы, а также узоры коренных малочисленных народов Севера.

Кроме этого, на территории появятся изображения гербов всех муниципальных образований края.