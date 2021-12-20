Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-20°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 7:30

Сотрудников ФСБ чествовали в Хабаровске

Военнослужащих наградили в честь празднования Дня работников органов безопасности
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Военнослужащих наградили в честь празднования Дня работников органов безопасности

Военнослужащих наградили в честь празднования Дня работников органов безопасности

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае наградили лучших представителей ФСБ. Торжественный прием был приурочен к профессиональному празднику - Дню работника органов безопасности.

Лучшие военнослужащие и ветераны военной службы ФСБ получили награды из рук и.о. председателя правительства края Александра Никитина.

- Ваша работа связана с рисками для жизни. Но она гарантирует спокойный сон жителям региона и страны в целом, - отметил Александр Никитин.

Награды сотрудникам ФСБ были вручены по поручению главы региона Михаила Дегтярева.