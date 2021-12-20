Россия приближается к рекорду по экспорту кондитерских изделий

Будучи активным игроком на международных рынках и экспортируя продукцию обширного ассортимента, Россия в последние месяцы выигрывает от соотношения внутренней цены на свекловичный сахар - продукт российского АПК - и международных цен на сахар сырцовый. В отличие от стран Ближнего Зарубежья, в России сконцентрированы производственные мощности крупных международных и отечественных компаний. Несмотря на возросшие закупочные цены на сахар, российским переработчикам сырье все равно доступнее, чем их коллегам на зарубежных рынках.

По прогнозу центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», производство шоколада и кондитерских сахаристых изделий в 2021 году может превысить 1,9 миллиона тонн, то есть вырастет на 5-6% к результату 2020 года (1,8 миллиона тонн). Отрасль сможет превзойти и уровень 2019 года, когда сахар стоил примерно в два раза дешевле нынешнего уровня.

- По итогам 2020 года экспорт кондитерских и хлебобулочных изделий составил 688 тысяч тонн, что на 11% выше, чем в допандемийном 2019 году. Однако и сейчас темпы производства позволяют рассчитывать, что по итогам 2021 года экспорт вновь обновит рекорд, и показатель вырастет до 800-830 тысяч тонн, - говорит Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».

Структура экспорта остается стабильной: порядка 13-15% составят сахаристые изделия и другие сладости без какао, 44-45% - какаосодержащие продукты, порядка 40% - печенье и другие мучные сладости.

Главными потребителями российской кондитерской продукции по итогам года станут Китай, Беларусь, Казахстан и другие рынки Средней Азии. Помимо этих основных рынков, перспективными направлениями ЦОЭ считает Ближний Восток: там шоколад считается одной из самых востребованных сладостей, а российский ценится за высокое качество. Также за счет низкой базы возможен кратный рост поставок в Сербию, Бразилию, Болгарию. Российская кондитерская продукция экспортируется почти в 100 стран по всему миру.