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Общество20 декабря 2021 8:30

В Хабаровском крае осужденные приняли участие в турнире по армрестлингу

За звание сильнейшего поборолись 30 человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
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За звание сильнейшего поборолись 30 человек. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

За звание сильнейшего поборолись 30 человек. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

В исправительной колонии №13 прошел турнир по армрестлингу. Осужденные Хабаровского края соревновались по правилам международной федерации армрестлинга.

- Турнир для заключенных провели в трех весовых категориях. Самого сильного мужчину определили в каждом отряде. В соревнованиях поучаствовало 30 человек, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

В финале мужчины поборолись за звание сильнейшего. Победители получили грамоты, а активных участников поощрили правами начальника колонии.