В Хабаровском крае осужденные приняли участие в турнире по армрестлингу

За звание сильнейшего поборолись 30 человек. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

В исправительной колонии №13 прошел турнир по армрестлингу. Осужденные Хабаровского края соревновались по правилам международной федерации армрестлинга.

- Турнир для заключенных провели в трех весовых категориях. Самого сильного мужчину определили в каждом отряде. В соревнованиях поучаствовало 30 человек, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

В финале мужчины поборолись за звание сильнейшего. Победители получили грамоты, а активных участников поощрили правами начальника колонии.