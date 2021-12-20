Хабаровский ТЮЗ стал лауреатом премии за лучшую театральную постановку. Фото: ТЮЗ

Театральная постановка Хабаровского краевого ТЮЗа признана лучшей. Театр стал лауреатом премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

Комиссией отмечен спектакль по пьесе Евгения Шварца «Два брата». Режиссировала постановку Екатерина Максимова. Художник-постановщик - Сергей Лавор. Видеорядом занимался Тимофей Мокиенко.

В спектакле поднимается тема взаимоотношений старших и младших братьев.

- Поздравляю весь коллектив ТЮЗа! Желаю, чтобы с каждым днем увеличивалось количество настоящих ценителей искусства, - написал глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».