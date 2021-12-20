Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-23°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 9:30

Благотворительная акция «Елка желаний» пройдет в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев тоже примет участие в акции и подарит новогодние подарки детям
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Елка желаний»

В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Елка желаний»

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

- Желания ребят из малообеспеченных семей исполнят зампреды правительства, руководители краевых министерств, а также главы муниципальных образований, - написал Михаил Дегтярев.

В прошлом году властям удалось исполнить желания более ста юных жителей Хабаровского края. В этот раз губернатор Михаил Дегтярев снова лично примет участие в акции.

В Telegram-канале «Пулемет Дегтярева» он пригласил к участию в акции бизнесменов и общественных активистов.