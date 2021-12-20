Благотворительная акция «Елка желаний» пройдет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Елка желаний» Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

- Желания ребят из малообеспеченных семей исполнят зампреды правительства, руководители краевых министерств, а также главы муниципальных образований, - написал Михаил Дегтярев.

В прошлом году властям удалось исполнить желания более ста юных жителей Хабаровского края. В этот раз губернатор Михаил Дегтярев снова лично примет участие в акции.

В Telegram-канале «Пулемет Дегтярева» он пригласил к участию в акции бизнесменов и общественных активистов.