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Общество20 декабря 2021 8:24

Пробки в Хабаровске: стоят Шевчука, Запарина и Ленина

Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на семь баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на семь баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на семь баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 20 декабря в Хабаровске образовались семибалльные пробки.

Затор на Волочаевской продолжается на Краснореченской. Особенно медленно машины продвигаются на развязке и по улице 65-летия Победы.

Пробка в сторону улицы Павла Морозова начинается заранее - на Пионерской и Шевчука. На Оборонной машины стоят от колледжа отраслевых технологий до поворота на Краснореченскую.

Затор на улице Лейтенанта Орлова продвигается в сторону Волочаевской. Пробка на Ленина образовалась от поворота с Волочаевской до пересечения с Калинина. На Запарина машины стоят от питомника имени Шуранова до перекрестка с улицей Ленина.