Хабаровчанин поджег чужой автомобиль из-за конфликта на парковке

Поджигателю грозит пять лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Индустриальном районе краевой столицы горел автомобиль. Огонь повредил салон транспортного средства.

Как выяснилось, машину поджег 34-летний хабаровчанин. Причиной такого поступка стал конфликт, который произошел между мужчинами на парковке. Поджигателю не понравилось, что машина потерпевшего слишком близко проехала около его автомобиля.

Он запомнил номера иномарки обидчика и ночью поджег автомобиль, тем самым нанес хабаровчанину ущерб суммой в полмиллиона рублей.

- На поджигателя заведено уголовное дело по второй части статьи 167 УК РФ - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит пять лет тюрьмы, - пояснили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.