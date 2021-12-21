В больницах Хабаровского края 80 пациентов в тяжелом состоянии из-за ковида
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 474 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 60 человек. 80 пациентов в тяжелом состоянии.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 340. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.
- Выздоровел 491 житель края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 470.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 120 170 случаев заболевания коронавирусом;
105 878 человек выздоровели;
13 115 находятся на лечении (2297 в стационаре, амбулаторно 10 818);
Скончались 1177 человек.
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