В больницах Хабаровского края 80 пациентов в тяжелом состоянии из-за ковида Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 474 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 60 человек. 80 пациентов в тяжелом состоянии.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 340. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.

- Выздоровел 491 житель края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2767 коек для ковид-больных. Свободны 470.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 120 170 случаев заболевания коронавирусом;

105 878 человек выздоровели;

13 115 находятся на лечении (2297 в стационаре, амбулаторно 10 818);

Скончались 1177 человек.

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