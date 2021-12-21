Женщина-водитель спровоцировала массовое ДТП в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске произошло массовое ДТП. Утром 20 декабря на дороге столкнулись четыре машины, сообщили в ГИБДД города.
Авария случилась на улице Карла Маркса около восьми утра. Женщина-водитель за рулем Toyota Porte слишком сильно сократила дистанцию между своей машиной и впереди идущей Toyota Prius, и на полном ходу въехала в нее.
- После этого Prius продолжил бесконтрольное движение и совершил столкновение с Toyota Camry, движущимся впереди, а тот в свою очередь въехал в Toyota Cresta, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что водители четырех «Тойот» были трезвы. В числе пострадавших в ДТП виновница аварии, а также пассажиры двух других машин. В частности, в Toyota Porte различные ушибы получила 11-летняя девочка.
Все пострадавшие будут проходить лечение дома.
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