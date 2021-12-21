Женщина-водитель спровоцировала массовое ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске произошло массовое ДТП. Утром 20 декабря на дороге столкнулись четыре машины, сообщили в ГИБДД города.

Авария случилась на улице Карла Маркса около восьми утра. Женщина-водитель за рулем Toyota Porte слишком сильно сократила дистанцию между своей машиной и впереди идущей Toyota Prius, и на полном ходу въехала в нее.

- После этого Prius продолжил бесконтрольное движение и совершил столкновение с Toyota Camry, движущимся впереди, а тот в свою очередь въехал в Toyota Cresta, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что водители четырех «Тойот» были трезвы. В числе пострадавших в ДТП виновница аварии, а также пассажиры двух других машин. В частности, в Toyota Porte различные ушибы получила 11-летняя девочка.

Все пострадавшие будут проходить лечение дома.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.