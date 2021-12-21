Парень-ревнивец разбил машину нового бойфренда своей экс-возлюбленной из Комсомольска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Любовная драма 19-летнего парня из Комсомольска-на- Амуре обернулась для него уголовной статьей. Молодой ревнивец разбил машину, на которой новый возлюбленный его бывшей девушки приехал к ней в гости. Об этом сообщили в региональной полиции.
- 31-летний мужчина рассказал, что накануне находился в гостях у своей знакомой, к которой приехал на автомобиле друга. Транспортное средство он припарковал во дворе дома. Услышав звук сработавшей сигнализации, заявитель выглянул в окно и увидел, как незнакомец крушит иномарку, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Разбиты у автомобиля оказались зеркала заднего вида стоимостью 60 тысяч рублей.
Когда ревнивца задержали, выяснилось, что он уже имеет судимость. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что пришел домой к любимой, но та не пустила его даже на порог. Из-за этого он и взбесился.
Теперь парню грозят еще два года колонии по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
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