Автокатастрофа в Хабаровском крае: погибли три человека

Прокуратура проводит проверку Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае на дороге между поселком Эльбан и селом Ачан произошло смертельное ДТП. Жертвами аварии стали три человека. О произошедшем сообщили в региональной прокуратуре.

Катастрофа случилась около семи часов вечера 20 декабря. Что именно произошло, пока разбираются специалисты. Судя по фото с места аварии, машины Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Filder лоб в лоб столкнулись на полном ходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota Corolla Filder. Мужчины были 1976, 1978 и 1982 годов рождения. На место происшествия выезжал Амурский городской прокурор Вячеслав Хан, - сообщила «КП» представитель прокуратуры края Анна Исаева.

Она отметила, что если будут причины, то прокуратура примет меры экстренного реагирования.

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