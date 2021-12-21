В Комсомольске-на-Амуре закончили ремонт дворов Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре полностью завершились работы по ремонту дворов жилых домов. Последние работы коснулись установки детских и спортивных площадок. Всего за 2021 год новые площадки появились в 48 дворах. Там удалось установить 126 единиц игрового оборудования и 97 - спортивного.

В целом за 2021 год в Комсомольске удалось благоустроить 78 дворов. Еще в ноябре завершились работы по улучшению дорожного полотна - сняли и уложили старые асфальт и бордюры, расширили проезжую часть, обустроили тротуары и парковки. Стоит отметить, что на проделанные работы гарантия три года. Все это время дорожники будут проверять состояние полотна, выявлять дефекты и устранять их за счет подрядчика.

Средства на все эти работы были выделены из федерального бюджета. Более 346 миллионов рублей удалось получить при поддержке главы Комсомольска-на-Амуре Александра Жорника, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и полпреда президента России по ДФО Юрия Трутнева.

Работы продолжатся и в 2022 году. За последние пять лет удалось благоустроить 218 дворов.

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