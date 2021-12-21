Сайт АУЕшников* заблокировали в Хабаровском крае
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Группу, оправдывающую субкультуру АУЕ*, заблокировали после обращения прокуратуры в суд. Обнаружить экстремистский сайт удалось прокуратуре Аяно-Майского района.
В ходе мониторинга интернета в Аяно-Майском районе нашли сайт, на котором была размещена информация, оправдывающая противозаконное поведение, направленное на внедрение в обычную жизнь «законов» и стиля общения криминального мира. Размещение подобной информации нарушает права несовершеннолетних на информационную безопасность. Кроме того, в группе была опубликована информация, направленная на оскорбление сотрудников правоохранительных органов. Были и призывы к совершению преступлений.
- Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением. Требования прокурора были удовлетворены, и сайт заблокировали, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
*С 17 августа 2020 года Верховным судом РФ АУЕ признано экстремистским, и его деятельность на территории России запрещена.
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