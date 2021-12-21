За окном -50: из-за ужасного мороза в Нелькане отменили уроки для школьников Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 22 декабря в селе Нелькан Аяно-Майского района руководству сельской школы пришлось отменить занятия. Всему виной нечеловеческий мороз. На 10 часов утра ожидался температурный минимум в -50 градусов.

- 22 декабря в связи с низкими утренними температурами в школе села Нелькан отменены занятия, - говорится в сообщении телеграм-канала «Соцдвхаб».

К обеду градусник показал температуру в -42 градуса. В селе пасмурно, но безветренно. К вечеру температура может упасть до -46 градусов. Кроме того, сообщается, что с 15 по 22 декабря в селе на карантин по ОРВИ закрыт детский сад.

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