Перенос СИЗО из Хабаровска обсудили Михаил Дегтярев и Константин Чуйченко Фото: Правительство Хабаровского края

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с министром юстиции России, членом Совета безопасности страны Константином Чуйченко. Во время разговора политики затронули сразу несколько важных тем.

- Обсудили перспективы переноса СИЗО из центра Хабаровска, а также организацию бесплатной юридической помощи жителям края. Также поговорили о создании государственного юридического бюро, - сказал Михаил Дегтярев.

Одной из тем встречи стало сотрудничество центра «Амурский тигр», наблюдательный совет которого возглавляет Константин Чуйченко, и правительства Хабаровского края. Так, в селе Арсьеньеве уже началась проектировка визит-центра для туристов. Там же строят здание почты и пожарное депо. Уже введены в эксплуатацию два кордона для работы госохотнадзора. Уже в январе 2022 года начнется строительство штабного здания охотнадзора в Сосновке. Завершаются работы по возведению специальной лаборатории. Все расходы взял на себя центр «Амурский тигр».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.