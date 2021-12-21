Проект против межнациональных конфликтов запустили в Хабаровске. Фото: скриншот с сайта «Я так вижу».

Уменьшить межнациональное напряжение в Хабаровском крае намерены авторы проекта «Я так вижу». Авторами фотопроекта выступили Юлия Маенко, Урал Гареев и Алла Джан-Ша. Своей работой они намерены обратить внимание жителей края на то, что делать выводы о человеке нужно только лишь после знакомства.

- На этом ресурсе мы хотим показать, что делать выводы о другом человеке можно, только узнав его поближе. Его профессиональные компетенции. Его человеческие качества, ценности и жизненный путь. Любой человек достоин второго взгляда, потому что первый еще ни о чем не говорит. И спасибо нашим героям за то, что они нас поддержали, - объясняют авторы проекта «Я так вижу».

Свое мнение о межнациональных конфликтах высказали хабаровчане, имеющие смешанное происхождение, а также иностранцы. Все они уверены, что конфликтов можно избежать и делить людей по тем или иным признакам нельзя.

- Я всегда понимал, что делить людей по каким-то внешним признакам несправедливо. Надо учиться жить вместе, - сказал Дмитрий, телеведущий.

Отец Дмитрия – кореец, а мать – русская. Из-за разреза глаз в школьном возрасте Дмитрий подвергался буллингу.

- С этой проблемой лично я не сталкивался, но она знакома моим братьям. Я и мои сверстники росли в атмосфере интернационализма, нас так воспитывали. Очень важно и сегодня не потерять эти традиции. Я в университете всегда говорю студентам-первокурсникам, что дискриминации по национальному признаку нет места в нашем учебном заведении. Это не просто осуждается, это недопустимо, - рассказал Александр, проректор университета, грузин.

Познакомиться со всеми историями и посмотреть другим взглядом на ситуацию можно по ссылке.

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