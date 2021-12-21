Хабаровский вокалист Виктор Кириллов выбыл из шоу «Голос»

Хабаровчанин Виктор Кириллов участвовал в телевизионной программе «Голос». Фото: Instagram-аккаунт Виктора Кириллова

Хабаровчанин Виктор Кириллов участвовал в телевизионной программе «Голос». Он попал в команду Пелагеи и добрался до четвертьфинала. Но после голосования телезрителей, к сожалению, выбыл. Певец не набрал достаточное количество голосов.

- В прямом эфире, когда объявят мою тройку участников, будет буквально 20 минут на смс-голосование. После завершения выступления моей тройки голосование приостановят, - написал Виктор Кириллов в своем Instagram-аккаунте накануне голосования.

Также, Виктор упомянул, что голосование проходило в 4:30 утра по хабаровскому времени. Возможно, именно это стало причиной недостаточного количества голосов за хабаровчанина.