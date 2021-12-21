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Общество21 декабря 2021 5:53

В Хабаровске появятся многоуровневые парковки

Проблемный вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В краевой столице на аппаратном совещании обсудили проблемный вопрос, касающийся городских парковок

В краевой столице на аппаратном совещании обсудили проблемный вопрос, касающийся городских парковок

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице на аппаратном совещании обсудили проблемный вопрос, касающийся городских парковок. На некоторых улицах Хабаровска машины стоят в несколько рядов и затрудняют работу снегоуборочной техники.

- Необходимо рассмотреть возможность строительства многоуровневых парковок, - отметил в своем аккаунте в Instagram Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Он пообещал, что этот проблемный вопрос будет проработан. Для решения проблемы привлекут силы науки и бизнеса.