В Хабаровске начальник поезда получил срок за коррупцию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В краевой столице прошел суд над начальником пассажирского поезда. Его обвинили в коммерческом подкупе.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что начальник поезда в течение двух лет передавал руководителю внутреннего контроля и аудита деньги.
Взамен он получал информацию о том, когда планируется провести проверки на поезде «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре». Мужчина платил 15 тысяч каждый месяц. Общая сумма составила 360 тысяч рублей.
- Мужчину судили по третьей части статьи 204 УК РФ - «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере». Бывший начальник поезда получил три года лишения свободы условно, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.