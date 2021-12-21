В Хабаровске начальник поезда получил срок за коррупцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице прошел суд над начальником пассажирского поезда. Его обвинили в коммерческом подкупе.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что начальник поезда в течение двух лет передавал руководителю внутреннего контроля и аудита деньги.

Взамен он получал информацию о том, когда планируется провести проверки на поезде «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре». Мужчина платил 15 тысяч каждый месяц. Общая сумма составила 360 тысяч рублей.

- Мужчину судили по третьей части статьи 204 УК РФ - «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере». Бывший начальник поезда получил три года лишения свободы условно, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.