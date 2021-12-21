Работы по реконструкции набережной в районе яхт-клуба возобновлены в Хабаровске

Стройка завершится в следующем году Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице возобновились работы по реконструкции набережной в районе яхт-клуба. Ранее стройка была приостановлена из-за паводка: не было возможности вести монтаж конструкций.

- Сейчас работы ведутся полным ходом, подрядчик наверстывает упущенные сроки, - сказал Константин Пантелеев, и.о. начальника управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности министерства строительства края.

Реконструкция проведена уже на 65%. Длина участка - около 600 метров. Стройка завершится в 2022 году. Стоимость всех работ - почти миллион рублей. Большая часть суммы была выделена из федерального бюджета.

Работы по реконструкции ведутся в рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».