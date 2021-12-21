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Общество21 декабря 2021 8:00

С ноября с дорог Хабаровска вывезено 95 тысяч кубов снега

Городские магистрали также посыпают реагентами
Анастасия НУРАДИЛОВА
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С ноября с дорог Хабаровска вывезено 95 тысяч кубов снега

С ноября с дорог Хабаровска вывезено 95 тысяч кубов снега

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице дороги посыпают противогололедным реагентом. Во вторник к уборке магистралей привлекли 59 единиц техники.

- Если погодные условия ухудшатся, то предприятия сформируют колонны из спецтехники, чтобы расчистить трассы, - рассказали в администрации краевой столицы.

От МБУ «Север» работает 15 единиц техники, МУП «ВОСТОК выпустило 17 машин. 26 единиц спецтехники работает от МУП «Южное».

С ноября с улиц Хабаровска вывезено уже 95 тысяч кубометров снега. За этот же период использовано более семи тысяч тонн песчано-соляной смеси, а также более 100 тонн реагента и 21 тонны соли.