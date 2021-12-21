Стоимость проезда в общественном транспорте Магадана вырастет до 60 рублей

В соцсетях появилась информация о повышении цен на проезд в общественном транспорте Магадана. Фото: соцсети

В соцсетях появилась информация о повышении цен на проезд в общественном транспорте Магадана. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, с начала 2022 года стоимость проезда может вырасти до 60 рублей.

Реакция жителей Магадана не заставила себя долго ждать.

- Для того чтобы такие цены ломить, приведите автобусы в порядок, - написал один из комментаторов под постом в Instagram.

- На машине теперь дешевле, - отметила девушка в комментариях.

- Совсем с ума сошли… Демоны, - написал эмоциональный подписчик.

На опубликованной фотографии сказано, что проезд по Единой транспортной карте будет стоить 45 рублей. Но это послабление вступит в силу только с 1 января следующего года.