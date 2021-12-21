В Хабаровске окончательно утвердили бюджет на 2022 год Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице прошло очередное заседание городской думы, где был утвержден бюджет Хабаровска на следующий год.

- В 2022 году сумма доходов в бюджет составит 15,6 миллиарда рублей, а расходов - 16,5 миллиарда, - рассказали в мэрии.

Прогнозируемый дефицит - 863 миллиона. Его планируется покрыть за счет кредитных средств.

- На развитие социальной сферы и реализацию семи программ будет израсходовано 10,6 миллиарда рублей, - пояснил Сергей Голик, директор финансового департамента администрации города.