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Общество21 декабря 2021 9:30

Пробки в Хабаровске: вечером в городе образовались десятибалльные заторы

Дорожная ситуация значительно ухудшилась во всех районах краевой столицы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 21 декабря, по информации сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в краевой столице достигла десяти баллов.

Несколько улиц Хабаровска встали полностью: Карла Маркса, Ким Ю Чена, Пионерская, Шевчука, Дзержинского. Большая пробка образовалась на Волочаевской. Она продолжается на развязке с Краснореченской и по улице 65-летия Победы.

Затор на Ленина начинается от поворота с Волочаевской и заканчивается на Калинина. На этой улице тоже пробки. Машины медленно продвигаются от Серышева до Ленина. Столпотворение машин и на Уссурийском бульваре: от Волочаевской до Истомина.

Амурский бульвар тоже стоит. Там пробка начинается от улицы Дзержинского и заканчивается на перекрестке с Льва Толстого. Там тоже затор: от Серышева до Дома ветеранов.