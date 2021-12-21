Пробки в Хабаровске: вечером в городе образовались десятибалльные заторы

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 21 декабря, по информации сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в краевой столице достигла десяти баллов.

Несколько улиц Хабаровска встали полностью: Карла Маркса, Ким Ю Чена, Пионерская, Шевчука, Дзержинского. Большая пробка образовалась на Волочаевской. Она продолжается на развязке с Краснореченской и по улице 65-летия Победы.

Затор на Ленина начинается от поворота с Волочаевской и заканчивается на Калинина. На этой улице тоже пробки. Машины медленно продвигаются от Серышева до Ленина. Столпотворение машин и на Уссурийском бульваре: от Волочаевской до Истомина.

Амурский бульвар тоже стоит. Там пробка начинается от улицы Дзержинского и заканчивается на перекрестке с Льва Толстого. Там тоже затор: от Серышева до Дома ветеранов.