22 декабря в Хабаровске снова похолодает
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
22 декабря в Хабаровске снова похолодает: температура воздуха продолжает стремительно снижаться под натиском северо-западного ветра, который гонит в регион аномальный холод.
Днем в среду в краевой столице ожидается до -21 градуса, ночью до -28. Возможен небольшой снег. Немного испортит комфортные ощущения на улице северный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
На юге края пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -18 до -23 градусов. Ночью от -30 до -25. Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.
В центральных районах ожидается от -30 до -7 градусов днем и до -35 ночью. Скорость северного и северо-западного ветра составит от 2 до 13 метров в секунду. Местами возможен небольшой снег.
В северных районах также местами ожидается снег. Столбики термометров ночью покажут от -36 до -21 градуса. Днем от -30 до -17 градусов. Ветер северо-западный, 4-12 метров в секунду.
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