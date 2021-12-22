Еще шесть человек скончались в Хабаровском крае из-за ковида
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 470 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 46 человек. 62 пациента в тяжелом состоянии.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 282. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.
- Выздоровели 495 жителей края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2737 коек для ковид-больных. Свободны 498.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 120 640 случаев заболевания коронавирусом;
106 373 человека выздоровели;
13 084 находятся на лечении (2239 в стационаре, амбулаторно 10 845);
Скончались 1183 человека.
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