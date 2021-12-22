Еще шесть человек скончались в Хабаровском крае из-за ковида Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 470 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 46 человек. 62 пациента в тяжелом состоянии.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 282. На остальной территории региона встречаются единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 495 жителей края за 24 часа. Шесть человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2737 коек для ковид-больных. Свободны 498.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 120 640 случаев заболевания коронавирусом;

106 373 человека выздоровели;

13 084 находятся на лечении (2239 в стационаре, амбулаторно 10 845);

Скончались 1183 человека.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.