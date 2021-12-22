Мужчина ударил ножом таксиста в Хабаровском крае. Фото: управление федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Неприятный инцидент произошел в поселке Хор района имени Лазо. Мужчина напал на таксиста с ножом и даже нанес ему несколько ударов. Разнять потасовку удалось сотрудникам Росгвардии.

Скандал разразился в разгар дня - около 14:00. Сотрудники Росгвардии патрулировали по поселку Хор, когда увидели драку. На улице Кирова громко ругались двое мужчин. Подойдя чуть ближе, сотрудники Росгвардии заметили, что у одного из участников конфликта на одежде кровь, а в руке второго - нож. Увидев силовиков, сельчанин бросил нож на землю.

- Наши сотрудники задержали предполагаемого злоумышленника и вызвали на место происшествия полицию и медиков. Пострадавший получил несколько ножевых ранений, из-за чего нуждался в помощи врачей, - сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Удалось выяснить, что конфликт возник между таксистом и предполагаемым клиентом. Пассажир был слишком пьян, и водитель отказался его везти. Между мужчинами завязался спор, затем словесная перепалка, а впоследствии и драка с поножовщиной. Пострадавшему оказана медицинская помощь, а 42-летний пассажир доставлен в отдел полиции. Идет проверка.

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