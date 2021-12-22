Комсомольчанин угнал машину и пытался сбежать от силовиков

Бойцы Росгвардии передали задержанного полиции. Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего парня, которого подозревают в угоне чужого авто.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в правоохранительные органы обратился владелец Toyota Corolla. Он рассказал, что оставил машину заведенной, а сам всего на пару минут зашел в подъезд дома. Когда мужчина вышел, иномарки уже не было. После сообщения об угоне силовики ввели план «Перехват».

- Спустя 30 минут в ходе патрулирования улиц города сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили разыскиваемую иномарку в районе площади Металлургов и начали ее преследование, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Хабаровскому краю.

Сидевший за рулем Toyota Corolla мужчина остановил машину на обочине, а сам попытался сбежать. Но бойцы Росгвардии оказались быстрее. Угонщика поймали.

Позже выяснилось, что комсомольчанин находился в оперативном розыске за другое преступление.