Хабаровские предприниматели перевыполнили план по украшению города
Фото: Администрация Хабаровска
В краевой столице вовсю готовятся к предстоящим праздникам. Предприятия и компании устанавливают елки, монтируют иллюминацию, украшают витражи сказочными персонажами. Многие предприниматели развесили гирлянды, мишуру и украсили баннеры и аншлаги.
Планировалось, что Хабаровск украсят 6,5 тысячи различных элементов атрибутики. Однако за несколько дней до Нового года город уже украшен на 104%. При этом больше всех постарались компании в Кировском районе - план перевыполнен на 126%.
- В целом новогоднее оформление уже завершено. Этой зимой в планах создать множество снежных и ледяных фигур. Температура позволяет проводить работы, и срывов по срокам не предвидится, - рассказала Оксана Койкова, консультант городского управления по делам молодежи и социальным вопросам.
Кроме того, к Новому году во всех районах города появятся городки.
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