Хабаровские предприниматели перевыполнили план по украшению города Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице вовсю готовятся к предстоящим праздникам. Предприятия и компании устанавливают елки, монтируют иллюминацию, украшают витражи сказочными персонажами. Многие предприниматели развесили гирлянды, мишуру и украсили баннеры и аншлаги.

Планировалось, что Хабаровск украсят 6,5 тысячи различных элементов атрибутики. Однако за несколько дней до Нового года город уже украшен на 104%. При этом больше всех постарались компании в Кировском районе - план перевыполнен на 126%.

- В целом новогоднее оформление уже завершено. Этой зимой в планах создать множество снежных и ледяных фигур. Температура позволяет проводить работы, и срывов по срокам не предвидится, - рассказала Оксана Койкова, консультант городского управления по делам молодежи и социальным вопросам.

Кроме того, к Новому году во всех районах города появятся городки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.