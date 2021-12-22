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Общество22 декабря 2021 2:35

Хабаровские предприниматели перевыполнили план по украшению города

Новогодняя атрибутика появилась во всех районах Хабаровска
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Хабаровские предприниматели перевыполнили план по украшению города

Хабаровские предприниматели перевыполнили план по украшению города

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице вовсю готовятся к предстоящим праздникам. Предприятия и компании устанавливают елки, монтируют иллюминацию, украшают витражи сказочными персонажами. Многие предприниматели развесили гирлянды, мишуру и украсили баннеры и аншлаги.

Планировалось, что Хабаровск украсят 6,5 тысячи различных элементов атрибутики. Однако за несколько дней до Нового года город уже украшен на 104%. При этом больше всех постарались компании в Кировском районе - план перевыполнен на 126%.

- В целом новогоднее оформление уже завершено. Этой зимой в планах создать множество снежных и ледяных фигур. Температура позволяет проводить работы, и срывов по срокам не предвидится, - рассказала Оксана Койкова, консультант городского управления по делам молодежи и социальным вопросам.

Кроме того, к Новому году во всех районах города появятся городки.

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