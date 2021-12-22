«Сферум» приглашает учителей принять участие во всероссийском конкурсе для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей»

Учителям предлагается в доступной и интересной форме рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Авторы лучших работ получат умные колонки Капсула Мини с голосовым помощником Марусей, которые позволят сделать уроки более разнообразными, интересными и интерактивными.

На конкурс принимаются работы в любом формате: можно снять видеоролик, сделать презентацию, написать текст или подготовить план урока. Проект необходимо разместить на своей странице ВКонтакте с хештегом #УчимсяСМарусей и пройти регистрацию на сайте конкурса. Итоги всероссийского конкурса подводит оргкомитет, куда входят представители VK, «Сферума» и Учи.ру. Прием заявок открывается 21 декабря, победители будут объявлены 31 января.

- Искусственный интеллект позволяет упростить работу учителя, снять с него рутинные задачи и сделать образовательный процесс более эффективным и разнообразным за счет цифровой трансформации. Мы рады поддерживать социальные инициативы российских ИТ-компаний, благодаря которым учителя могут стать ближе к цифровым технологиям. Мы знаем, что у голосовых помощников и искусственного интеллекта большие перспективы, и предлагаем педагогам познакомиться с их возможностями. Уверен, что это будет интересно, полезно и дополнит традиционные школьные уроки, – отметил Андрей Горобец, директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ.

- Сегодня владение технологиями вошло в набор обязательных навыков для всех педагогов. Технологии ИИ не только помогают доносить материал и сделать уроки более разнообразными и интересными, но и дают преподавателям и ученикам возможность говорить на одном языке. VK вместе со «Сферумом» и Учи.ру в течение года проводили множество инициатив, чтобы поддержать учителей и сделать для них цифровой мир более доступным, – прокомментировал Сергей Марданов, заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума»), директор по связям с вузами VK.

- Искусственный интеллект уже проник во многие сферы жизни, в том числе в образование. Конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» поможет учителям больше узнать о возможностях голосовых помощников в обучении, получить идеи от коллег по их использованию на уроках, а также поделиться своими и, возможно, выиграть Капсулу Мини с Марусей, чтобы сразу же начать внедрять их. Мы надеемся, что конкурс станет площадкой для обмена идеями и опытом в этой сфере и еще больше учителей по-новому посмотрят на использование технологий ИИ в своих уроках, – прокомментировал Андрей Калинин, директор по технологиям искусственного интеллекта VK.

У голосового помощника Маруся от VK много навыков, которые будут полезны учителям как младших, так и старших классов. С Марусей можно тренировать таблицу умножения и произношение, решать математические задачи, слушать звучание разных музыкальных инструментов, знакомиться с входящими в школьную программу произведениями художественной литературы. Кроме того, педагоги и ученики могут самостоятельно создавать для Маруси необходимые навыки – для этого есть удобный конструктор.

- Цифровые технологии, голосовые помощники в том числе, могут качественно дополнить классно-урочную систему обучения. Многие учителя сходятся во мнении, что один из ключевых вопросов системы образования сегодня — как повысить вовлеченность школьников в процесс обучения. Учи.ру уделяет много внимания инструментам, которые помогают педагогам удерживать внимание учеников и формировать у них устойчивый интерес к школьным предметам. Мы рады поддержать новогодний конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» и хотим пожелать всем его участникам победы и счастливого Нового года, — говорит Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 года. Сейчас к платформе подключены более 2,3 миллионов пользователей из 50 российских регионов.