В Хабаровске водитель Lexus сбил пожилую женщину Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске водитель Lexus сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Об этом сообщили в ГИБДД города.

ДТП произошло 21 декабря на пересечении улиц Карла Маркса и Московской около семи часов вечера.

- Водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на пешехода, - сообщили в ведомстве.

В итоге женщина 1959 года рождения получила травмы. О состоянии ее здоровья на текущий момент не сообщается.

За рулем машины оказался 36-летний мужчина. Он прошел медосвидетельствование, которое показало, что водитель трезв.

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