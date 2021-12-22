В Хабаровске водитель Lexus сбил пожилую женщину
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске водитель Lexus сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Об этом сообщили в ГИБДД города.
ДТП произошло 21 декабря на пересечении улиц Карла Маркса и Московской около семи часов вечера.
- Водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на пешехода, - сообщили в ведомстве.
В итоге женщина 1959 года рождения получила травмы. О состоянии ее здоровья на текущий момент не сообщается.
За рулем машины оказался 36-летний мужчина. Он прошел медосвидетельствование, которое показало, что водитель трезв.
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