Финал чемпионата WorldSkills Russia пройдет в Хабаровске — Дегтярев. Фото: Телеграмм-канал Михаила Дегтярева

В Хабаровске летом 2023 года состоится финал национального чемпионата WorldSkills Russia. Соглашение об этом было подписано между главой региона Михаилом Дегтяревым и руководителем Агентства развития профессионального мастерства Робертом Уразовым.

- Хабаровский край в этом движении с 2012 года. Наши техникумы входят в топ-100 рейтинга WorldSkills Russia. Мы хотим сориентировать молодежь на работу у нас в крае, на современном производстве, показать им новые компетенции и дать шанс сделать карьеру в крупных проектах, - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, событие пройдет с 1 по 5 июня 2023 года, а площадкой для него станет аэропорт, где будут проведены соревнования по 80 компетенциям.

Напомним, что WorldSkills - международное некоммерческое движение. Его целями стали популяризация рабочих профессий и развитие профобразования на основе конкурсов. Движение образовали за рубежом в 1946 году.

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