Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 5:36

В Хабаровске продавцы выплатят штраф за нелегальную торговлю елками

Специалисты выявили пять точек, где незаконно продают новогодние деревья
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Специалисты выявили пять точек, где незаконно продают новогодние деревья

Специалисты выявили пять точек, где незаконно продают новогодние деревья

Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице заработали первые елочные базары. Новогодние деревья начали продавать на прошлой неделе, но большинство точек продажи открылось 20 декабря.

Сотрудники правоохранительные органов и представители управления торговли городской администрации проверили елочные базары.

- Было обнаружено пять мест, где незаконно торгуют хвойными деревьями. Нарушители работали в Краснофлотском районе. Им выписан штраф, общая сумма которого составляет около 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе правительства.

Всего в краевой столице 87 точек, где продают новогодние деревья. Елочные базары будут работать до 31 декабря.