В Хабаровске продавцы выплатят штраф за нелегальную торговлю елками

Специалисты выявили пять точек, где незаконно продают новогодние деревья
Фото: Правительство Хабаровского края
В краевой столице заработали первые елочные базары. Новогодние деревья начали продавать на прошлой неделе, но большинство точек продажи открылось 20 декабря.
Сотрудники правоохранительные органов и представители управления торговли городской администрации проверили елочные базары.
- Было обнаружено пять мест, где незаконно торгуют хвойными деревьями. Нарушители работали в Краснофлотском районе. Им выписан штраф, общая сумма которого составляет около 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе правительства.
Всего в краевой столице 87 точек, где продают новогодние деревья. Елочные базары будут работать до 31 декабря.