В Хабаровске продавцы выплатят штраф за нелегальную торговлю елками

Специалисты выявили пять точек, где незаконно продают новогодние деревья Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице заработали первые елочные базары. Новогодние деревья начали продавать на прошлой неделе, но большинство точек продажи открылось 20 декабря.

Сотрудники правоохранительные органов и представители управления торговли городской администрации проверили елочные базары.

- Было обнаружено пять мест, где незаконно торгуют хвойными деревьями. Нарушители работали в Краснофлотском районе. Им выписан штраф, общая сумма которого составляет около 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе правительства.

Всего в краевой столице 87 точек, где продают новогодние деревья. Елочные базары будут работать до 31 декабря.