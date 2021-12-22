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Происшествия22 декабря 2021 6:30

Следственный комитет обратил внимание на конфликт учителя и ученика в одной из школ Хабаровска

Педагог позволил себе ударить школьника
Анастасия НУРАДИЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В одной из школ Хабаровска учитель физики поднял руку на ученика

В одной из школ Хабаровска учитель физики поднял руку на ученика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице следователи проводят проверку после появившейся в Сети информации, что учитель физики бил одного из учеников. Также на просторах интернета появился видеоролик, подтверждающий, что такая ситуация действительно была.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Далее будет принято законное процессуальное решение.