Следственный комитет обратил внимание на конфликт учителя и ученика в одной из школ Хабаровска

В одной из школ Хабаровска учитель физики поднял руку на ученика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице следователи проводят проверку после появившейся в Сети информации, что учитель физики бил одного из учеников. Также на просторах интернета появился видеоролик, подтверждающий, что такая ситуация действительно была.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Далее будет принято законное процессуальное решение.